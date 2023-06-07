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20:55, 7 июня 2023Спорт

Атлет-чемпион назвал способы подготовиться к первому визиту в тренажерный зал

Чемпион России по тяжелой атлетике Кокляев рекомендовал выбирать цель тренировки в зале
Михаил Кокляев

Михаил Кокляев. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев назвал способы подготовиться к первому визиту в тренажерный зал. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Спортсмен рекомендовал выбрать для тренировок удобные вещи и полотенце, а также взять с собой бутылку воды. Также он посоветовал проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний.

Атлет заявил, что план тренировок нужно составлять в зависимости от цели: увеличить силу, развить выносливость, снизить вес или нарастить мышечную массу. Он отметил, что для этого можно приобрести индивидуальные занятия с тренером, который поможет правильно выполнять упражнения.

Ранее фитнес-эксперт Джеймс Димузио назвал комплекс упражнений в тренажерном зале для рельефных рук. Специалист посоветовал выполнять подъем гантелей лежа на фитболе. Также он рекомендовал тренироваться на тренажере для кабельной тяги.

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    Анастасия Борисова
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