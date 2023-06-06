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14:18, 6 июня 2023Спорт

Эксперт назвал комплекс упражнений в тренажерном зале для рельефных рук

Фитнес-эксперт посоветовал выполнять подъем гантелей лежа на фитболе для рельефных рук

Фото: Bruce Mars / Unsplash

Фитнес-эксперт Джеймс Димузио назвал комплекс упражнений в тренажерном зале для рельефных рук. Его слова приводит Shape.

Специалист посоветовал выполнять подъем гантелей лежа на фитболе. Для этого необходимо лечь животом на мяч, руки вытянуть вперед, ноги развести в сторону с упором на пол. Напрягая ягодицы и мышцы кора, поднять руки до уровня плеч, задержаться в этом положении на несколько секунд, затем опустить гантели.

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Для второго упражнения понадобится тренажер для кабельной тяги. Специалист порекомендовал закрепить трос на самом высоком уровне, прикрепив к его концу рукоятку-канат, и установить вес отягощения на отметке 2-5 килограммов. «Встаньте лицом к тренажеру, возьмитесь за концы рукоятки, вытяните руки вперед на уровне глаз, ладони смотрят вниз. Удерживая корпус неподвижно, разведите руки и локти в стороны и потяните рукоятку на себя над головой», — пояснил Димузио.

Третье движение выполняется на тренажере для жима вверх, рукоятки нужно установить на уровне чуть выше плеч, вес отягощения — на отметке 4-7 килограммов. «Сядьте прямо, стопы прижаты к полу, спина — к сиденью. Ухватитесь за рукоять ладонью от себя. Поднимите левую руку вверх, затем опустите ее до уровня ушей. Поменяйте руки», — рассказал тренер. Он добавил, что мышцы живота должны оставаться напряженными.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Баланская раскрыла опасность неправильной техники выполнения подтягиваний. «Во время подтягиваний нужен широкий хват, плечи должны быть опущены и расслаблены, а спина должна быть прямой», — объяснила она.

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    Андрей Стрельцов
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