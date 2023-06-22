Врач раскрыла причины опасных щелчков в челюсти

Стоматолог Егана Маруфиди предупредила, что челюсть может щелкать из-за дефекта прикуса

Челюсть может щелкать из-за дефекта прикуса и при других патологиях, предупредила генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди. Врач в беседе с «Лентой.ру» раскрыла и другие причины опасного состояния.

Чаще всего, если сустав щелкает при движении челюсти, но не болит, люди не спешат обращаться к врачу, говорит стоматолог. Однако, по ее словам, это не является нормой и требует медицинской помощи.

Причиной щелчков челюсти может стать дефект прикуса, пояснила стоматолог. Дефекты могут быть врожденными или появляться после неправильного лечения.

Длительный стресс, эмоциональные перегрузки, воспалительные процессы могут спровоцировать развитие повышенного мышечного тонуса. Он в свою очередь может стать причиной щелчков в челюсти, продолжила Маруфиди.

Подвывих сустава, вывих, повреждение хрящевой ткани, перелом могут быть причинами щелчков. Также они возникают из-за изменения симметрии челюсти из-за кариеса или потери зубов. Скрежет зубами — бруксизм — тоже могут стать причиной этого явления Егана Маруфиди стоматолог-пародонтолог

Некоторые люди привыкают пережевывать пищу одной стороной челюсти, продолжила стоматолог. Это может спровоцировать деформацию челюсти. Артроз и артрит также приводят к нарушениям в структуре нижнечелюстного сустава. В результате появляются посторонние звуки при работе челюсти.

Маруфиди предупредила, что, если проигнорировать щелчки и вовремя не обратиться к врачу, могут возникнуть боль, спазм мышц лица, проблемы со слухом, отечность в районе челюсти, повышенная стираемость зубов и даже изменения мимики.

«Обычно суставами занимается гнатолог, но найти такого специалиста сложно, поэтому важно получить консультацию у доступного вам врача: ортодонта или стоматолога. И нельзя откладывать их посещение в долгий ящик», — заключила врач.

Ранее Егана Маруфиди объяснила, почему лицо Кристины Орбакайте изменилось в один момент. Стоматолог пояснила, что внешность артистки преобразилась после полного протезирования зубов.

