Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вероника Кудерметова
2:0
Завершен
Чжэн Циньвэнь
Берлин
Элина Аванесян
2:1
Завершен
Анна Блинкова
Берлин
Даниил Медведев
2:1
Завершен
Ласло Джере
Галле
Роман Сафиуллин
0:2
Завершен
Ян-Леннард Штруфф
Галле
Екатерина Александрова
Сегодня
12:00 (Мск)
Кори Гауфф
Берлин
00:06, 22 июня 2023Спорт

Россияне остались без Зала славы НХЛ в 2023 году

Российские хоккеисты не были введены в Зал славы НХЛ в 2023 году
Борис Михайлов

Борис Михайлов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила список игроков, которые были введены в Зал славы в 2023 году. Об этом сообщается в Twitter Фрэнка Серавалли.

Среди номинантов числились четыре российских хоккеиста — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный, однако ни один из них не попал в окончательный список. В Зал славы были введены вратари «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, «Калгари Флэймс» Майк Вернон и «Питтсбург Пингвинс» Том Баррассо, а также нападающий Пьер Тарджон.

Гончар — обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинс» в сезоне-2008/2009. Также в его активе серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира. Мальцев является двукратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира. Большую часть карьеры он провел в московском «Динамо», с которым многократно становился призером чемпионата СССР.

Михайлов был капитаном сборной СССР по хоккею с 1972 по 1980 год, стал двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира. На клубном уровне выступал за «Кристалл», «Локомотив» и ЦСКА, с которым десять раз побеждал в чемпионате СССР и Кубке Европы. В 2000-м он был включен в Зал славы Международной федерации хоккея.

Могильный выступал в НХЛ на протяжении 17 лет. В 2000-м в составе «Нью Джерси Дэвилс» стал победителем Кубка Стэнли. Вместе со сборной СССР он становился олимпийским чемпионом и победителем чемпионата мира.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    Турция отказалась одобрить вступление Швеции в НАТО
    Названы особенности корабельного «Панциря»
    Минобороны России показало уничтожение техники ВСУ с помощью дронов
    Россияне остались без Зала славы НХЛ в 2023 году
    Посол России высказался об ответных мерах в случае удара по Крыму
    Украина отвергла применение мин «Лепесток»
    Украинский танкист от страха раздавил американскую бронемашину
    Офис Зеленского заявил о вере в поставки ракет от союзников
    Сальдо рассказал об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра
    В России задумали переименовать уроки ОБЖ в «Защиту Родины»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.