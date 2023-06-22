Россияне остались без Зала славы НХЛ в 2023 году

Российские хоккеисты не были введены в Зал славы НХЛ в 2023 году

Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила список игроков, которые были введены в Зал славы в 2023 году. Об этом сообщается в Twitter Фрэнка Серавалли.

Среди номинантов числились четыре российских хоккеиста — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный, однако ни один из них не попал в окончательный список. В Зал славы были введены вратари «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, «Калгари Флэймс» Майк Вернон и «Питтсбург Пингвинс» Том Баррассо, а также нападающий Пьер Тарджон.

Гончар — обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинс» в сезоне-2008/2009. Также в его активе серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира. Мальцев является двукратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира. Большую часть карьеры он провел в московском «Динамо», с которым многократно становился призером чемпионата СССР.

Михайлов был капитаном сборной СССР по хоккею с 1972 по 1980 год, стал двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира. На клубном уровне выступал за «Кристалл», «Локомотив» и ЦСКА, с которым десять раз побеждал в чемпионате СССР и Кубке Европы. В 2000-м он был включен в Зал славы Международной федерации хоккея.

Могильный выступал в НХЛ на протяжении 17 лет. В 2000-м в составе «Нью Джерси Дэвилс» стал победителем Кубка Стэнли. Вместе со сборной СССР он становился олимпийским чемпионом и победителем чемпионата мира.