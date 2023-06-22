Работавшие с Блиновской сообщники получили условные сроки за обналичивание денег

Работавшие с Блиновской сообщники получили условные сроки за обналичивание 286 млн рублей

В Ярославле мужчина и женщина получили по три года условно за создание крупной площадки по обналичиванию денег. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигуранты 35-летний Николай Коляда и 25-летняя Арина Гуляева создали схему, в которой использовали более 50 подставных фирм и номинальных предпринимателей. Отмечается, что сообщники работали с блогершей и автором «Марафона желаний» Еленой Блиновской.

Общий оборот от нелегальной банковской деятельности составил около 286 миллионов рублей, а сумма дохода — 18 миллионов рублей.

26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом. 21 июня суд продлил срок ее домашнего ареста.