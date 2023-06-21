Блиновскую оставили под домашним арестом еще на месяц

Суд в Москве продлил Блиновской срок домашнего ареста на месяц по делу о неуплате налогов

Начало событий в новости Блиновская попросила о мере пресечения в виде запрета определенных действий

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогерше Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, еще на один месяц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следствия, которое просило оставить ее под избранной мерой пресечения до 26 июля.

На слушаниях Блиновская просила суд заменить домашний арест на запрет определенных действий. Свою просьбу она подкрепила словами об активном сотрудничестве со следствием и полным признанием вины. Ее адвокат заявил, что блогерша возместила 30 миллионов рублей в счет оплаты налоговой задолженности.

У нее арестовали 35 иностранных счетов и имущество.

26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом.