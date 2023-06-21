Блиновская попросила о мере пресечения в виде запрета определенных действий

Блогерша Блиновская попросила суд заменить домашний арест на запрет определенных действий

Блогерша и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская попросила суд избрать в отношении нее меру пресечения в виде запрета определенных действий вместо домашнего ареста, под которым она находится сейчас. Об этом сообщает РИА Новости.

Блиновская добавила, что активно сотрудничает со следствием и полностью признала вину в содеянном. Адвокат блогерши заявил, что его подзащитная возместила 30 миллионов неуплаченных налогов.

26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом.