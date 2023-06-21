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12:56, 21 июня 2023Силовые структуры

Блиновская признала в суде вину и выплатила 30 миллионов рублей налогов

Адвокат Блиновской рассказал, что блогер выплатила 30 миллионов рублей налогов

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Блогер и создатель «марафона желаний» Елена Блиновская выплатила 30 миллионов рублей неуплаченных налогов. Об этом в среду, 21 июня, со ссылкой на адвоката подсудимой сообщает «Звезда» в Telegram-канале.

В ходе заседания суда Блиновская заявила, что полностью признает свою вину в неуплате налогов. По данным ТАСС, она заявила, что активно сотрудничает со следствием.

21 июня Елена Блиновская приехала в Пресненский суд Москвы, в котором сегодня решается вопрос о продлении ей срока домашнего ареста в рамках уголовного дела о неуплате ею и ее супругом 918 миллионов рублей налогов. Следствие попросило суд продлить его до 26 июля.

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    Владимир Седов
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