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11:51, 21 июня 2023Силовые структуры

Блиновская приехала в суд на решение вопроса о продлении домашнего ареста

Блиновская в белой одежде приехала в суд на решение вопроса о продлении домашнего ареста

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская приехала в Пресненский суд Москвы, в котором сегодня будет решаться вопрос о продлении срока домашнего ареста. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Автор «Марафона желаний» прошла мимо журналистов и зашла в здание суда в белой одежде и солнцезащитных очках.

Следствие попросило суд продлить срок домашнего ареста до 26 июля.

26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом.

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    Владимир Шарапов
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