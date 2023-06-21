Блиновская приехала в суд на решение вопроса о продлении домашнего ареста

Блиновская в белой одежде приехала в суд на решение вопроса о продлении домашнего ареста

Блогерша Елена Блиновская приехала в Пресненский суд Москвы, в котором сегодня будет решаться вопрос о продлении срока домашнего ареста. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Автор «Марафона желаний» прошла мимо журналистов и зашла в здание суда в белой одежде и солнцезащитных очках.

Следствие попросило суд продлить срок домашнего ареста до 26 июля.

26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом.