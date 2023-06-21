Блиновская раскрыла подробности жизни под домашним арестом

Елена Блиновская в слезах умоляла суд разрешить ходить ей в храм и выгуливать собаку

Блиновскую оставили под домашним арестом еще на месяц

Начало событий в новости Блиновскую оставили под домашним арестом еще на месяц

Блогерша и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская пожаловалась на трудности, возникшие у нее под домашним арестом. О них она рассказала на слушаниях в Пресненском суде Москвы, где решался вопрос о продлении ей меры пресечения по уголовному делу о неуплате налогов, передает Telegram-канал Mash.

В своем выступлении подсудимая раскрыла подробности своего пребывания взаперти в подмосковном коттедже, куда ее определил суд при избрании решения о домашнем аресте.

По словам Блиновской, ей плохо постоянно находиться дома, она пропустила выпускной сына и утренники младших детей. После просьбы разрешить ей посещать храм и выгуливать собаку она расплакалась.

Блиновская просила заменить ей домашний арест на запрет определенных действий, однако суд продлил избранную ранее меру пресечения на месяц.

Блогерша выплатила 30 миллионов рублей неуплаченных налогов и признала вину. Ей вменяется уклонение в уплате 918 миллионов рублей налогов.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом.