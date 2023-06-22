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18:20, 22 июня 2023Россия

В России усомнились в новых данных о роли Польши в деле «Северных потоков»

Сенатор Джабаров усомнился в новых данных о роли Польши в деле «Северных потоков»

Фото: Swedish Coast Guard / AP

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в новых данных о роли Польши в деле о подрыве «Северных потоков». Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) обнародовала новые данные о возможном участии польских компаний в деле о подрыве «Северного потока» и «Северного потока-2».

Издание сообщает, что польская компания, арендовавшая яхту Andromeda, которую подозревают в причастности к подрывам газопроводов, была основана и контролировалась украинцами, которые были польскими резидентами.

У меня это расследование вызывает огромный скептицизм

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

«Это была очень серьезная операция. Я не исключаю того, что там могли участвовать и польские специалисты либо представители спецслужб, и украинские. Но разработана и реализована она могла быть только такими странами, как Великобритания и США», — заявил Джабаров.

Сенатор объяснил, что постоянные сообщения о новых причастных к подрыву лицах — это попытка увести удар от настоящих виновных.

«Потому что смысл закрытого расследования в том, чтобы найти виновного, публично наказать, но скрыть истину. Поэтому давайте подождем. Я думаю, что рано или поздно ситуация будет нам всем ясна», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Морское управление Дании призвало суда обходить район инцидента.

Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — указывалось в заявлении компании.

Позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.

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