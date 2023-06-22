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12:11, 22 июня 2023Спорт

Нурмагомедов решил подарить 5 тысяч долларов чемпиону России по вольной борьбе

Хабиб Нурмагомедов подарит 5 тысяч долларов чемпиону России по вольной борьбе Жербаеву

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов решил подарить 5 тысяч долларов Евгению Жербаеву, ставшему чемпионом России по вольной борьбе. Об этом сообщает Metaratings.

Спортсмен в финальной схватке в весовой категории до 70 килограммов оказался сильнее Иналбека Шериева, одержав победу со счетом 9:1. Чемпионат России проходит в Каспийске и завершится в субботу, 24 июня.

4 апреля исполком Объединенного мира борьбы (UWW) принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. В заявлении Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы говорилось, что россияне будут выступать в нейтральном статусе. Отмечается, что атлетов допустят до соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных боях по правилам MMA. Последний поединок россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

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    Алексей Гусев
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