Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:53, 22 июня 2023Наука и техника

Испытания подводного аппарата «Ясон» начнут в 2024 году

Испытания аппарата «Ясон» для работ на глубинах более двух километров начнут в 2024 году

Фото: М. Воркунков / Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»

Испытания обитаемого подводного аппарата «Ясон», который предназначен для выполнения работ на глубинах более двух километров, начнут в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель главного конструктора проекта Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Роман Жданов.

«Он в железе уже есть. В настоящий момент аппарат строится на производственном объединении АО "ПО "Севмаш". Срок сдачи — третий квартал следующего года. Испытания начнет проходить в следующем году», — сказал представитель бюро на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

По словам Жданова, «Ясон» предназначен для выполнения морских подводных работ на глубинах до 2250 метров и обслуживания морских магистральных газопроводов. Экипаж аппарата будет состоять из двух человек — управляющего «Ясоном» оператора и технического специалиста. Заместитель главного конструктора проекта подчеркнул, что корпус аппарата сделан из акрилового материала. Это обеспечивает обзор на 270 градусов.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

Также Жданов отметил, что на аппарате большое количество аварийных средств. Он сможет автоматически передавать информацию о местонахождении, даже если питание отключится или члены экипажа потеряют сознание.

В марте стало известно, что в России разработали подводный аппарат «Скат», предназначенный для проведения мониторинга гидротехнических сооружений, разминирования и подъема предметов с глубины до 100 метров.

В июне 2022 года производственное объединение «Севмаш» сообщило о начале строительства аппарата проекта 03660 «Ясон» для «Газпрома».

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    Найдены части пропавшего в Атлантике батискафа
    В Запорожской области отреагировали на слова Зеленского о теракте на ЗАЭС
    Пьяный иностранец выбросил 20-летнюю дочь с пятого этажа в российском городе
    Стали известны результаты проверки МОК в отношении Исинбаевой
    В отношении российского главврача решили возбудить дело за массовые увольнения
    Испытания подводного аппарата «Ясон» начнут в 2024 году
    Дачникам предложили бороться с тлей с помощью одной специи
    Российские полицейские «обложили данью» продавца сахарной ваты и получили срок
    Россия предложила Китаю создать Евразийскую кинопремию
    Россиянам стала доступна эксклюзивная премьера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.