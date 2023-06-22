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16:27, 22 июня 2023Мир

В МИД России ответили на слова назвавшего героем Украины Степана Бандеру посла

Захарова раскритиковала посла Израиля Бродского, назвавшего Бандеру героем Украины
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала слова посла Израиля на Украине Михаила Бродского, назвавшего украинских националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича героями Украины. Комментарий дипломата появился в ее Telegram-канале.

Реагируя на слова посла, прозвучавшие в интервью израильскому интернет-порталу ITON-TV, Захарова напомнила, что сам Бродский является уроженцем пережившего блокаду Ленинграда.

Цитируя слова Бродского, Захарова указала, что он признал, что в Израиле на упомянутых личностей смотрят иначе, нежели в Киеве, и помнят, что они поддерживали идеологию нацизма. «Украина находится, конечно, в поиске своей идентичности, в поиске своих героев. Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость», — привела она выдержку из интервью.

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