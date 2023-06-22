В МИД России ответили на слова назвавшего героем Украины Степана Бандеру посла

Захарова раскритиковала посла Израиля Бродского, назвавшего Бандеру героем Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала слова посла Израиля на Украине Михаила Бродского, назвавшего украинских националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича героями Украины. Комментарий дипломата появился в ее Telegram-канале.

Реагируя на слова посла, прозвучавшие в интервью израильскому интернет-порталу ITON-TV, Захарова напомнила, что сам Бродский является уроженцем пережившего блокаду Ленинграда.

Цитируя слова Бродского, Захарова указала, что он признал, что в Израиле на упомянутых личностей смотрят иначе, нежели в Киеве, и помнят, что они поддерживали идеологию нацизма. «Украина находится, конечно, в поиске своей идентичности, в поиске своих героев. Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость», — привела она выдержку из интервью.