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21:02, 22 июня 2023Бывший СССР

В Запорожской области отреагировали на слова Зеленского о теракте на ЗАЭС

Рогов назвал ложью слова президента Зеленского о подготовке Россией теракта на ЗАЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке российской стороной теракта на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются ложью. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его мнению, подобное высказывание украинского лидера является «классической пропагандой времен войны по формуле: чем чудовищней ложь, чем скорее в нее поверят». При этом Рогов предположил, что подобные заявления могут указывать на то, что власти Украины сами готовят «страшные и нехорошие вещи по отношению к Запорожской АЭС».

«То, что они будут действовать в этом направлении, у меня практически нет сомнений. Здесь явно прослеживается команда западных кураторов повысить ставки противостояния», — добавил он.

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    Алевтина Запольская
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