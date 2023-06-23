Президент турецкого футбольного клуба рассказал о защите интересов России

Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что защищает интересы России в Европе

Президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Али Коч рассказал о защите интересов России. Его слова приводит Fotospor.

Коч заявил, что придает большое значение сотрудничеству с петербургским «Зенитом». «Я единственный, кто защищает Россию в Европе», — подчеркнул он.

Ранее 23 июня генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что организация продолжает получать выплаты от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Митрофанов рассказал, что финансирование идет на развитие программ.

Весной 2023 года «Зенит» и «Фенербахче» подписали друг с другом договор о сотрудничестве. В июле сине-бело-голубые проведут предсезонный турнир, на который приедут турки, белградская «Црвена Звезда» и бакинский «Нефтчи».

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.