Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вероника Кудерметова
Завтра
13:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Берлин
Даниил Медведев
0:2
Завершен
Роберто Баутиста-Агут
Галле
Хэрриет Дарт
1:2
Завершен
Анастасия Потапова
Бирмингем
Элина Аванесян
Завтра
11:30 (Мск)
Донна Векич
Берлин
Андрей Рублёв
2:1
Завершен
Таллон Грикспор
Галле
22:04, 23 июня 2023Спорт

Президент турецкого футбольного клуба рассказал о защите интересов России

Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что защищает интересы России в Европе

Фото: Reuters

Президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Али Коч рассказал о защите интересов России. Его слова приводит Fotospor.

Коч заявил, что придает большое значение сотрудничеству с петербургским «Зенитом». «Я единственный, кто защищает Россию в Европе», — подчеркнул он.

Ранее 23 июня генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что организация продолжает получать выплаты от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Митрофанов рассказал, что финансирование идет на развитие программ.

Весной 2023 года «Зенит» и «Фенербахче» подписали друг с другом договор о сотрудничестве. В июле сине-бело-голубые проведут предсезонный турнир, на который приедут турки, белградская «Црвена Звезда» и бакинский «Нефтчи».

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны назвало фейком сообщения Пригожина об ударе по лагерям ЧВК «Вагнер»
    Белый дом отказался говорить о контрнаступлении Украины
    Стало известно о попытке прорыва ВСУ на запорожском направлении
    Президент турецкого футбольного клуба рассказал о защите интересов России
    Врач назвала продукты для укрепления нервной системы
    Женщине дали совет о сексе втроем после родов
    Стало известно об использовании игровых джойстиков в атомных подлодках ВМС США
    Стало известно о пропавших без вести нескольких бригадах ВСУ
    Зеленский заявил о признании всем миром Украины как члена ЕС
    Украинских беженцев решили оставить без жилья в европейской стране
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.