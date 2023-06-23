Стало известно о выплатах РФС от УЕФА

Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что организация продолжает получать выплаты от УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация продолжает получать выплаты от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом стало известно ТАСС.

Митрофанов рассказал, что финансирование идет на развитие программ, в частности HatTrick, оказывающую поддержку европейским национальным ассоциациям в сфере спорта. «Текущие платежи идут. Мы обсуждаем инвестиционную составляющую», — подчеркнул он.

В декабре 2022 года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучила вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Обсуждение планировалось завершить к марту 2023 года. Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.