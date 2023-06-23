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17:36, 23 июня 2023Из жизни

Карл III первый раз в жизни выиграл на скачках и расплакался

Daily Mail: мерин Карла III финишировал первым на скачках Royal Ascot

Фото: Jonathan Brady / Getty Images

Король Великобритании Карл III впервые выиграл ежегодные Королевские скачки в Аскоте и расплакался, не сумев сдержать эмоций. Об этом сообщает Daily Mail.

Триумфальную победу монарху принес мерин по кличке Desert Hero (Герой пустыни), которым управлял жокей Фрэнки Деттори. Издание отмечает, что после двух поражений в предыдущие дни скачек Карл и его супруга Камилла наблюдали за гонкой с видимым напряжением и не смогли удержаться от слез, когда их скакун финишировал первым.

Королевские скачки Royal Ascot проводятся с 1711 года на ипподроме графства Беркшир и являются одним из главных светских событий в Великобритании. Королева Елизавета II всю жизнь была страстной любительницей лошадей и лишь однажды пропустила мероприятие из-за ухудшения здоровья в 2022 году. За все время королева 24 раза выигрывала скачки. В этом году Карл впервые присутствует на мероприятии в качестве монарха.

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Royal Ascot считаются одним из важнейших светских мероприятий в Великобритании. Женщины по традиции приходят на него в экстравагантных шляпах, а мужчины — в костюмах и цилиндрах.

Ранее Карл III решил продать 12 из 37 лошадей покойной Елизаветы II, чтобы сократить расходы на их содержание. Лучших скакунов планировалось продать на аукционе.

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    Екатерина Улитина
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