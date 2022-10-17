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17:20, 17 октября 2022Из жизни

Король Карл III решил продать лучших скакунов Елизаветы II

Daily Mail: Карл III решил выставить 12 скаковых лошадей Елизаветы II на аукцион

Фото: Andrew Milligan / AP

Король Великобритании Карл III решил продать 12 из 37 скаковых лошадей покойной Елизаветы II, чтобы сократить расходы. Об этом сообщает Daily Mail.

Лучших скакунов выставят на аукцион в Ньюмаркете. Среди 12 лошадей оказался жеребец по кличке Love Affairs, который победил на скачках в Гудвуде за несколько дней до смерти Елизаветы II.

Источник, близкий к королевской семье, утверждает, что новый король планирует в течение трех лет полностью прекратить разведение лошадей. «Через три года королевская конюшня может превратиться в музей. Это будет настоящим позором», — заявил он. По данным другого источника Daily Mail, королевская семья сохранит связь с индустрией скачек, но сократит количество жеребцов и кобыл.

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Елизавета II увлекалась скачками и тратила на лошадей значительные суммы. Однако ее хобби приносило не только расходы, но и доходы. Считается, что она заработала на нем не менее 10 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что британский король Карл III не сможет переехать в Букингемский дворец в течение пяти лет из-за ремонта, на который предполагается потратить 369 миллионов фунтов стерлингов. Вместо этого Карл III и его супруга Камилла будут жить в Кларенс-Хаусе три дня в неделю, два дня в Виндзорском замке, а выходные будут проводить в Сандрингеме в Норфолке.

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Евгения Черкасова
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