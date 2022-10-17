Король Карл III решил продать лучших скакунов Елизаветы II

Daily Mail: Карл III решил выставить 12 скаковых лошадей Елизаветы II на аукцион

Король Великобритании Карл III решил продать 12 из 37 скаковых лошадей покойной Елизаветы II, чтобы сократить расходы. Об этом сообщает Daily Mail.

Лучших скакунов выставят на аукцион в Ньюмаркете. Среди 12 лошадей оказался жеребец по кличке Love Affairs, который победил на скачках в Гудвуде за несколько дней до смерти Елизаветы II.

Источник, близкий к королевской семье, утверждает, что новый король планирует в течение трех лет полностью прекратить разведение лошадей. «Через три года королевская конюшня может превратиться в музей. Это будет настоящим позором», — заявил он. По данным другого источника Daily Mail, королевская семья сохранит связь с индустрией скачек, но сократит количество жеребцов и кобыл.

Елизавета II увлекалась скачками и тратила на лошадей значительные суммы. Однако ее хобби приносило не только расходы, но и доходы. Считается, что она заработала на нем не менее 10 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что британский король Карл III не сможет переехать в Букингемский дворец в течение пяти лет из-за ремонта, на который предполагается потратить 369 миллионов фунтов стерлингов. Вместо этого Карл III и его супруга Камилла будут жить в Кларенс-Хаусе три дня в неделю, два дня в Виндзорском замке, а выходные будут проводить в Сандрингеме в Норфолке.