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13:38, 15 октября 2022Из жизни

Король Карл III не сможет переехать в Букингемский дворец из-за ремонта

The Sun: Карл III не сможет переехать в Букингемский дворец из-за ремонта

Фото: Andrew Milligan / Reuters

Британский король Карл III не сможет переехать в Букингемский дворец в течение пяти лет из-за ремонта стоимостью 369 миллионов фунтов стерлингов (более 412 миллионов долларов), пишет The Sun.

Вместо этого Карл III и его супруга Камилла будут жить в Кларенс-Хаусе три дня в неделю, два дня в Виндзорском замке, а выходные будут проводить в Сандрингеме в Норфолке. В Букингемском дворце планируют сделать новую проводку, водопровод и отопление.

В сентябре сообщалось, что Карл III и Камилла решили сделать королевской резиденцией лондонский Кларенс-Хаус и не будут переезжать в Букингемский дворец. Новый монарх и королева-консорт считают это место более комфортным для проживания.

Букингемский дворец же могут превратить в центр для проведения садовых вечеринок, государственных банкетов и других официальных мероприятий. После смерти британской королевы Елизаветы II Карл III стал наследником ее имущества, ценность которого оценивается в миллиарды фунтов стерлингов.

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Платон Щукин
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