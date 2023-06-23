Объем найденного у контрабандистов в России цезия оценили фразой «безумно много»

Эксперт Анпилогов назвал безумно большим количество цезия, которое пытались вывезти из РФ

Главная опасность цезия-137 связана с его сильным радиационным излучением, считает эксперт по ядерной энергетике, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях этого радиоизотопа, который, по данным ФСБ, незаконно пытались вывезти с территории России, а также оценил объем вещества, найденного у злоумышленников.

Вещество очень вредно для человека, даже если просто находиться рядом с ним, отметил Алексей Анпилогов.

Если для альфа- и бета-распада вам нужно еще каким-то образом получить изотопы внутрь организма, например, через органы пищеварения и дыхания, то проблема с цезием за счет его гамма-распада именно в том, что вы можете стоять с таким источником изотопов и получить огромную дозу гамма-излучения Алексей Анпилогов эксперт по ядерной энергетике

«Еще одной проблемой цезия-137 является то, что период его полураспада составляет 30 лет. Именно за счет цезия-137 и стронция был основной момент заражения при всех авариях — и при Чернобыльской, и при Фукусиме. Все реакторные аварии выбрасывали огромное количество цезия-137», — рассказал он.

Как сообщили в ведомстве, задержаны пять человек, которые планировали незаконно вывезти из страны килограмм цезия-137 стоимостью 3,5 миллиона долларов.

«Килограмм чистого изотопа цезий-137 — это безумно много. Такие количества не нужны для прикладных целей, если вы не собираетесь производить в промышленных объемах, например, датчики дыма. Основное применение — это гамма-дефектоскопия, то есть, когда вы должны найти какие-нибудь полости в металле, и вы используете гамма-дефектоскоп, который эти полости выявляет», — заключил специалист.

Как утверждают в ФСБ, использовать цезий-137 собирались для «постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России» во время специальной военной операции (СВО). По информации представителей спецслужбы, задержанные действовали под руководством гражданина Украины.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что Украина разрабатывает «грязную бомбу» — боеприпас с радиоактивными изотопами и зарядом обычного взрывчатого вещества. Киев отрицает эти обвинения. МАГАТЭ не выявила признаков незаявленной ядерной активности, посетив три ядерных объекта на территории страны.