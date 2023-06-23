Глушаков заявил о желании возглавить «Спартак»

Футболист Денис Глушаков заявил о желании вернуться в «Спартак» и возглавить клуб

Футболист Денис Глушаков заявил о желании вернуться в московский «Спартак». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мечта о возвращении в "Спартак" всегда жива. Сказал же: я там буду. Не знаю, в какой должности, но буду!» — заявил он. Глушаков отметил, что может вернуться и в качестве игрока, и в качестве тренера. «Но можно и сразу возглавить "Спартак" — хуже не будет, поверьте», — заключил 36-летний спортсмен.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он провел 173 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 10 результативных передач. После футболист играл за «Ахмат», «Химки» и «Пари Нижний Новгород».

Ранее Глушаков обратился к считающим зарплаты футболистов завышенными и предложил им пойти заработать футболом.