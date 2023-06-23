Подводник высказался об управлении пропавшего у «Титаника» батискафа джойстиком

Подводник Борисов назвал нормой управление спускавшегося к «Титанику» батискафа джойстиком

Управление батискафом «Титан», который взорвался в Атлантическом океане при спуске к «Титанику», при помощи игрового контроллера — это нормально. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук Тенгиз Борисов.

«Я, наверное, вас удивлю, но и огромные подводные ракетоносцы тоже управляются джойстиком — он одновременно управляет всеми рулями: и горизонтальными, и вертикальными. Так что это нормально, дело не в джойстике», — высказался подводник.

По мнению военного, корпус аппарата предварительно необходимо было проверить при повышенном давлении. Как правило, запас прочности должен быть порядка 20-40 процентов, отметил он.

«Грубо говоря, если аппарат рассчитан на погружение на 4 тысячи метров, то он должен погрузиться на 4,8 тысячи, и при этом не должно произойти разрушения. Здесь, видимо, было все на предельной его прочности, или же была какая-то деформация в результате или навала, или столкновения, когда его поднимали или спускали на воду», — поделился Борисов.

Ранее стало известно, что спускавшийся к «Титанику» батискаф управлялся игровым контроллером за 30 долларов, который получил сотни плохих отзывов покупателей в Интернете.

Туристы спускались к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» 18 июня. Связь с ними оборвалась спустя 1 час 45 минут после начала погружения. Об этом сообщила береговая охрана Бостона.

22 июня спасатели обнаружили пять крупных обломков батискафа, в том числе посадочную раму и заднюю крышу. Их характер указывает на то, что на судне произошел взрыв. Кроме того, об этом свидетельствует размер поля обнаружения обломков, отметил Могер. По данным американской береговой охраны, батискаф взорвался примерно в 500 метрах от затонувшего «Титаника».

Компания-оператор OceanGate подтвердила, что на борту аппарата находились ее гендиректор Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наргеоле.

Ранее подводник Тенгиз Борисов в беседе с «Лентой.ру» назвал возможные причины взрыва на борту.