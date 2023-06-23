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10:12, 23 июня 2023Наука и техника

В России оценили расходы на создание нового беспилотника

Глава «Геоскана» Семенов: создание нового беспилотника требует сотен миллионов рублей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Создание нового беспилотника требует около семи лет и от сотен миллионов до миллиардов рублей. Такую оценку РИА Новости привел генеральный директор «Геоскана» Алексей Семенов.

«Нужно лет семь, если с нуля. Если делать из "веревок и палок", только чтобы летало, можно сделать быстро. Но чтобы сделать конкурентоспособный беспилотник, в нем надо разрабатывать все. А это сотни миллионов рублей и много лет», — сказал глава компании.

По его словам, расходы на создание летательного аппарата определяются его массой и сложностью. «Сейчас считается, что у беспилотника хорошие показатели — одно падение на тысячу полетов. А это несколько лет эксплуатации», — добавил руководитель.

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По мнению Семенова, искусственный интеллект беспилотников не способен «восстать» против человека самостоятельно, поскольку они не обладают осознающим интеллектом.

В июне на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже (Франция) был представлен дрон Aarok, который его разработчик — французская компания Turgis & Gaillard — назвал первым европейским военным беспилотником класса MALE (Medium Altitude, Long Endurance — средневысотный, с большой продолжительностью полета).

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    Иван Потапов
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