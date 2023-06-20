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19:03, 20 июня 2023Наука и техника

Представлен первый европейский военный беспилотник класса MALE

Европейская компания Turgis & Gaillard представила беспилотник Aarok класса MALE

Фото: Elisabeth Gosselin-Malo / Defense News

На международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже (Франция) представлен дрон Aarok, который его разработчик — французская компания Turgis & Gaillard — назвал первым европейским военным беспилотником класса MALE (Medium Altitude, Long Endurance — средневысотный, с большой продолжительностью полета). Об этом сообщает Defense News.

Беспилотник получил двигатель PT6 производства канадского отделения компании Pratt & Whitney, способен переносить до трех тонн полезной нагрузки и находиться в воздухе до 24 часов. Дрон предназначен для выполнения широкого круга задач, в частности, нанесения ударов, разведки и противолодочных миссий.

Издание отмечает, что Aarok может составить конкуренцию перспективному европейскому проекту Eurodrone и производимому в США беспилотнику MQ-9 Reaper. Опрошенные Defense News эксперты уверяют, что окончательные возможности Aarok станут понятны позднее, поскольку беспилотник еще ни разу не летал.

В Turgis & Gaillard надеются поднять свой дрон в воздух до конца года.

В марте 2022 года издание сообщило, что европейский средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, создаваемый в рамках программы Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS), известный также как Eurodrone («Евродрон»), получит двигатель Catalyst итальянской компании Avio Aero, принадлежащей американской корпорации General Electric.

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    Иван Потапов
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