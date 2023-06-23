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00:14, 23 июня 2023Спорт

Фетисов оценил невключение россиян в Зал славы НХЛ в 2023 году

КП: Фетисов отказался считать невключение россиян в Зал славы НХЛ в 2023 году политическим

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил невключение россиян в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Фетисов отказался считать основной причиной решения политические мотивы, обратив внимание на то, что россияне играют в НХЛ. Он подчеркнул, что для попадания в Зал славы важны рекомендации. «С каждым годом попасть туда становится все сложнее», — подытожил депутат.

О том, что российские хоккеисты не были введены в Зал славы НХЛ в 2023 году, стало известно 22 июня. Среди номинантов числились четыре российских хоккеиста — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный, однако ни один из них не попал в окончательный список.

В Зал славы были введены вратари «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, «Калгари Флэймс» Майк Вернон и «Питтсбург Пингвинс» Том Баррассо, а также нападающий Пьер Тарджон.

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    Анастасия Борисова
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