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07:39, 23 июня 2023Спорт

21-летний российский хоккеист насмерть разбился при падении из окна

21-летний хоккеист из подмосковного «Витязя» погиб при падении из окна многоэтажки

Фото: МХЛ

21-летний хоккеист подмосковного клуба «Витязь» Георгий Савин выпал из окна 18-го этажа многоквартирного дома в Рязани. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Спортсмен скончался на месте падения из-за несовместимых с жизнью травм. Известно, что в момент трагедии с ним в квартире в Олимпийском городке находилась девушка. Сначала местные жители услышали крик, а затем тело мужчины упало из окна дома.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что у Савина были проблемы из-за крупных долгов. Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе несчастный случай.

Всего Савин провел 169 игр, забросив 30 шайб.

В апреле 29-летняя российская гандболистка Виктория Дивак погибла при падении из окна восьмого этажа. На месте происшествия не обнаружили никакой записки. Накануне гибели разыгрывающая приняла участие в матче против ЦСКА.

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