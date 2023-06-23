Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вероника Кудерметова
Завтра
13:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Берлин
Даниил Медведев
0:2
Завершен
Роберто Баутиста-Агут
Галле
Хэрриет Дарт
1:2
Завершен
Анастасия Потапова
Бирмингем
Элина Аванесян
Завтра
11:30 (Мск)
Донна Векич
Берлин
Андрей Рублёв
2:1
Завершен
Таллон Грикспор
Галле
23:31, 23 июня 2023Спорт

Хорватский футболист рассказал о необычной просьбе Семака

Футболист Ловрен рассказал, что тренер «Зенита» Семак попросил у него футболку Салаха

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Бывший защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал о необычной просьбе главного тренера команды Сергея Семака. Его слова приводит Sport24.

Футболист рассказал, что Семак попросил у него футболку нападающего английского «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. «Для его ребенка. И об этом я тоже никому не рассказывал», — вспомнил он. Ловрен назвал Семака хорошим тренером и человеком.

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020-го по 2023-й. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Суперкубка страны. На данный момент он играет за французский «Лион», в котором он был с 2010 по 2013 год.

На чемпионате мира в Катаре Ловрен стал бронзовым призером в составе сборной Хорватии. Защитник принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ завела дело о призыве к мятежу после слов Пригожина. Он заявил об ударе военных по «Вагнеру», военные это опровергли
    Хорватский футболист рассказал о необычной просьбе Семака
    Названы две возможные причины взрыва на затонувшем батискафе «Титан»
    Самолет с взорвавшимся шасси экстренно сел в Гонконге
    Глава Минобороны Италии высказался о трудностях контрнаступления ВСУ
    НАК потребовал от Пригожина прекратить противоправные действия
    ВВС США активировали системы вооружений при сближении с российскими самолетами
    Путина проинформировали о ситуации вокруг Пригожина
    Росфинмониторинг назвал последствия решения о статусе России в ФАТФ
    Канада официально начала расследование трагедии с батискафом «Титан» в Атлантике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.