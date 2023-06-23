Хорватский футболист рассказал о необычной просьбе Семака

Футболист Ловрен рассказал, что тренер «Зенита» Семак попросил у него футболку Салаха

Бывший защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал о необычной просьбе главного тренера команды Сергея Семака. Его слова приводит Sport24.

Футболист рассказал, что Семак попросил у него футболку нападающего английского «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. «Для его ребенка. И об этом я тоже никому не рассказывал», — вспомнил он. Ловрен назвал Семака хорошим тренером и человеком.

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020-го по 2023-й. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Суперкубка страны. На данный момент он играет за французский «Лион», в котором он был с 2010 по 2013 год.

На чемпионате мира в Катаре Ловрен стал бронзовым призером в составе сборной Хорватии. Защитник принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей.