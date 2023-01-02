Хорватский футболист «Зенита» покинул клуб

Хорватский футболист «Зенита» Деян Ловрен перешел во французский «Лион»

Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен покинул клуб и перешел во французский «Лион». Об этом сообщается на сайте сие-бело-голубых.

Руководство «Зенита» поблагодарило 33-летнего футболиста за профессионализм и самоотдачу, и пожелало удачи в новом клубе. Детали сделки не называются.

Ранее «РБ Спорту» стало известно, что петербургская команда получит два миллиона евро в рамках сделки. «Лион» должен выплатить сине-бело-голубым компенсацию за досрочное расторжение контракта с защитником, так как Ловрен должен был провести в «Зените» еще полгода.

На чемпионате мира в Катаре Ловрен стал бронзовым призером в составе сборной Хорватии. Защитник принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Ловрен перешел в «Зенит» в 2020-м. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Суперкубка страны. Он уже играл за «Лион» с 2010 по 2013 год.