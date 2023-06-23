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19:27, 23 июня 2023Ценности

Женщина с пятнами на лице обрела внешность известной рэперши с помощью макияжа

TikTok-блогерша Риккель Флауэрс сделала макияж и обрела внешность рэперши Игги Азалии

Кадр: @rickquellflowers / TikTok

Блогерша Риккель Флауэрс с пятнами по всему лицу сделала макияж и обрела внешность известной рэперши Игги Азалии. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 51,3 тысячи подписчиков.

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом rickquellflowers показала свой внешний вид до перевоплощения. Она предстала с распущенными неуложенными волосами с мелкими кудрями и пигментацией на лице. Затем автор ролика продемонстрировала результат своей работы.

Так, она выровняла цвет кожи с помощью тонального средства, оформила брови и наклеила длинные накладные ресницы. Помимо этого, Флауэс нанесла румяна на щеки и розовый блеск на губы. Кроме того, женщина сделала укладку с эффектом мокрых волос, завязав их в тугой хвост. «Я придумала себе новый образ», — заключила она.

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Подписчики оценили трансформацию юзерши в комментариях под постом. «У меня отвисла челюсть», «Я подумала, что это Игги Азалия!», «С этим макияжем ты выглядишь еще моложе», «Боже, ты прекрасна», — восхитились они.

Ранее самая татуированная женщина Британии показала лицо без макияжа после пластики. На размещенном снимке 35-летняя блогерша предстала в сером топе с длинными распущенными волосами оттенка блонд.

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    Екатерина Ештокина
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