Нефтяные компании сделали недостаточно для сдерживания роста цен на бензин

«Ъ»: в июне поставки бензина на внутренний рынок России отстали от плана на 7,5%

В июне российские нефтекомпании увеличили производство бензина на 5 процентов, до 111,9 тысячи тонн в сутки, на фоне завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Для сдерживания резкого роста цен на топливо компании должны были значительно увеличить поставки на внутренний рынок, но в текущем месяце отгрузки росли медленно и отстали от плана на 7,5 процента, пишет «Коммерсантъ».

По рекомендации Минэнерго, производители также должны были сократить экспорт бензина. В начале месяца компании резко снизили поставки за рубеж, однако во второй половине июня объем снова начал расти. В среднем в июне нефтекомпании отправляли на экспорт 7,9 тысячи тонн бензина в сутки. По сравнению с маем показатель снизился на 26 процентов, а с июнем 2022 года — вырос на 53 процента.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что, несмотря на восстановление производства после ремонтов НПЗ, нефтяные компании сделали недостаточно для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Одной из главных причин дефицита товара на бирже источники назвали серый экспорт. Собеседники объясняют, что трейдеры покупают бензин на бирже, после чего неофициально поставляют его за рубеж. Несмотря на уплату акциза и отсутствие возврата налога, такие операции становятся для трейдеров максимально выгодными.

В результате нехватки топлива с начала апреля цены на бирже стали резко расти, побив несколько многолетних рекордов. Скачок стоимости бензина происходит на фоне борьбы между Минфином и нефтяной отраслью по поводу корректировки субсидий для нефтепереработки — демпферных выплат.

Изначально ведомство планировало снизить субсидии в два раза, на 30 миллиардов рублей в месяц. Однако такой вариант не был согласован, и теперь корректировка планируется с осени. В свою очередь, подорожание бензина может быть результатом стремления нефтяной отрасли продемонстрировать, к чему может привести снижение демпфера.

Вслед за ростом оптовых цен стали расти и розничные — это произошло из-за того, что чистая маржа продаж Аи-92 и Аи-95 на заправках стала отрицательной.