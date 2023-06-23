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07:50, 23 июня 2023Спорт

Девушка-боец сравнила отношение к женщинам в США и России

Боец Марина Мохнаткина заявила, что в России есть дискриминация к женским ММА

Фото: Василий Пономарев / РИА Новости

Девушка-боец смешанного стиля (MMA) Марина Мохнаткина сравнила отношение к женщинам в США и России. Ее слова приводит изданиеMetaratings.ru.

Спортсменка обратила внимание на то, что в США другой менталитет, так как в России есть дискриминация к женским ММА. «Для них женщина-боец — это нормальное явление. До сих пор в России живут в каком-то каменном веке, что место женщины видят на кухне и не воспринимают в этом виде спорта», — заявила она.

Мохнаткина выступает в промоушене Professional Fighting League (PFL). На ее счету десять побед и три поражения в поединках по правилам MMA. Спортсменка является семикратной чемпионкой мира по самбо.

В сентябре 2020 года российская девушка-боец MMA Анастасия Янькова рассказала, что в России неправильно относятся к феминизму. Спортсменка заявила, что выступает за равноправие между мужчинами и женщинами.

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    Анастасия Борисова
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