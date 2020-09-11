Девушка-боец MMA назвала проблему восприятия феминизма в России

Российская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Анастасия Янькова поделилась своим отношением к феминизму и его восприятию в стране. Ее слова передает Sport24.

«К сожалению, сейчас в России оно имеет славу чего-то категоричного, далекого от изначально смысла этого слова», — считает 29-летняя Янькова. По мнению спортсменки, «нормальное» отношение к движению феминизма в России — вопрос времени.

Янькова заявила, что выступает за равноправие между мужчинами и женщинами. «Хочу, чтобы женщины не получали меньше мужчин за одну и ту же работу», — подчеркнула она.

В последний раз Янькова выходила в клетку в мае 2018-го. Тогда россиянка уступила в поединке с британской спортсменкой Кейт Джексон.

Янькова выступала в Bellator. На ее счету пять побед и одно поражение.