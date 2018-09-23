Российский боец MMA призналась в любви к животным и навлекла нападки мясоедов

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Анастасия Янькова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Анастасия Янькова рассказала о своем отказе есть красное мясо, за что подверглась критике. Запись доступна в профиле спортсменки в Instagram.

Янькова опубликовала фото с коровой и отметила, что уже восемь лет не употребляет в пищу красное мясо. Некоторые пользователи резко отреагировали на признание спортсменки.

«Косметика, тесты на животных, одежда и аксессуары делаются из животных. Все, что мы потребляем, чаще всего вредит животным. Так что это чистой воды лицемерие, говорить, что не ем мясо, потому что люблю животных», — написала MMA Lina.

«Злая будешь как собака! Поэтому ты дерешься постоянно, потому что голодная, тебе мяса хочется», — уверен Said7777777msm.

«Анастасия, ты умрешь рано», — написал samur.murtuzaliev.

Янькова выступает в MMA с 2013 года. На ее счету пять побед и одно поражение. В настоящий момент 27-летняя россиянка представляет промоушен Bellator.

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