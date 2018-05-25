Спорт
 
Последние новости
Вайнштейна арестовали
Трамп услышал Северную Корею и порадовался
Мужчины унизили женщину-пилота
Нападение украинских «идиотов» на фанатов «Ливерпуля» попало на видео
Беременный аллигатор приполз в школу
Сирота накормил вице-премьера «Новичком»
Телеведущая сняла пьяное видео в сауне и обнаружила себя на PornHub
Найден способ победить неизлечимый рак мозга
Путин рассказал о беременности мировой экономики
Новости партнеров

Британка отказалась пожать руку россиянке перед турниром по ММА

Перейти в «Мою Ленту»

Британский боец смешанного стиля (ММА) Кейт Джексон отказалась пожать руку россиянке Анастасии Яньковой на взвешивании перед их поединком в рамках турнира Bellator 200, который пройдет в Лондоне в ночь на 26 мая. Видео появилось в Instagram Яньковой.

После завершения фотосессии россиянка подала сопернице руку, но та не стала ее пожимать и ушла со сцены. «Ну я вот, например, училась в обычной российской школе, и там за такого рода игнор можно было и огрести», — отметила Янькова под записью.

27-летняя уроженка Москвы провела пять поединков в профессиональной карьере, в которых одержала пять побед. 31-летняя Джексон имеет в активе 13 боев (9 побед, 1 ничья, 3 поражения).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нурмагомедов возьмет Роналду в секунданты
Александр Емельяненко нокаутировал бразильца за два раунда
Боец ММА показательно удушила американского военного
Другие материалы рубрики
Спорт09:2124 мая

«Молодчик, Саня»

Овечкин — в финале Кубка Стэнли. Это его последний шанс взять трофей
09:41Сегодня

Чернокожий боксер отказался от «рабского контракта»

12:5317 мая

Лишенный олимпийского золота россиянин отомстит за сравнение с педофилом

10:51Сегодня

Лукашенко решил карать белорусов за допинг

Спорт00:0623 мая

Арабское нашествие

Лучший футболист Англии покажет России египетскую силу
22:4024 мая

Бывший тренер «Зенита» рассказал о работе в России

13:3216 мая

Объявлена дата первого турнира UFC в России

00:10Сегодня

Бывший футболист сборной России назвал виновного в провале на ЧМ-2014

Спорт00:01 9 мая
Шаким Гриффин

«Ты вообще не должен играть в футбол»

Он бьет рекорды скорости и легко жмет 100-килограммовую штангу. Одной правой
18:3624 мая

Россиян отстранят от работы с допинг-тестами на ЧМ-2018

15:4416 мая

Аргентинцев научили снимать русских девушек на чемпионате мира

16:1424 мая

Причиной завершения карьеры Валуева стала опухоль мозга

Россия
«Когда спокойное отношение к сексу кого угодно с кем угодно»
Российским школьникам начнут рассказывать об инцесте, изменах и правильной семье
Инвалида не пустили в кафе из-за собаки-поводыря
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Кубанский поселок восстал после убийства многодетной матери: репортаж «Ленты.ру»
Тела жертв катастрофы Ан-148 выдадут через полгода после крушения
Создавшего питомник редких растений россиянина лишили земли
«Жил грешно — умру смешно»
Бывшие зэки вышли на свободу, но остались в изоляции
Депутаты Екатеринбурга уволили Ройзмана и отменили прямые выборы мэра
Все материалы
Мир
Ракетные войны
Россию вновь обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом. Что с доказательствами?
Трамп услышал Северную Корею и порадовался
НАТО и Евросоюз присоединились к обвинениям в адрес России
В США заключенных-мусульман накормили свининой
Красные свиньи
Китайские гопники рвутся к власти. Коммунизм предан и забыт
Лавров в ответ на обвинения России в гибели «Боинга» вспомнил про совесть
Нидерланды потребовали от России компенсацию за гибель «Боинга» над Донбассом
Все материалы
Бывший СССР
На Донецк!
В Донбассе опять война. Украинская армия наступает на позиции ДНР
Киев нашел у России новое гибридное оружие против Евросоюза
Нападение украинских «идиотов» на фанатов «Ливерпуля» попало на видео
Порошенко назвал сроки освобождения Украины от «агрессора»
Украинские полицейские майнили криптовалюту на рабочем месте
В российском Минобороны рассказали о сбившей «Боинг» над Донбассом ракете
В Киеве напали на фанатов «Ливерпуля»
Все материалы
Экономика
Джек МаЗамахнулись
Российские компании хотят создать свой AliExpress. У них ничего не выйдет
Сирота накормил вице-премьера «Новичком»
Путин рассказал о беременности мировой экономики
Раскрыты сроки пенсионной реформы в России
Уволенный за «бесполезность "Газпрома"» аналитик ответил главе Сбербанка
«Мы изначально закладываем в план характеристику умного города»
Президент компании «Кортрос» о новом подходе к строительству
Сразу два банка лишились лицензии ЦБ
Все материалы
Силовые структуры
«Мы не думали, что он может совершить такое зверство»
Житель якутского села расстрелял соседей. Среди жертв — женщины и дети
Вне зоны доступа
Зэки массово выманивают у россиян деньги. Тюрьмы их защищают
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Чемпион по кикбоксингу из Госнаркоконтроля сел за уругвайский кокаин
Покровителю уличных воров Москвы велели угомониться перед ЧМ-2018
Захвативший заложников москвич оказался в реанимации
Один из захваченных в Москве заложников погиб
Все материалы
Наука и техника
Долбит нормально
Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
«Собирание земель вокруг Москвы — миф»
Кто на самом деле создал Россию
Пентагон отчитался о создании сверхсветового двигателя
Найден способ победить неизлечимый рак мозга
Назван эффективный способ бросить курить
Американский телеканал сообщил об успешных испытаниях российской С-500
Все материалы
Спорт
«Молодчик, Саня»
Овечкин — в финале Кубка Стэнли. Это его последний шанс взять трофей
Чернокожий боксер отказался от «рабского контракта»
Лукашенко решил карать белорусов за допинг
Бывший тренер «Зенита» рассказал о работе в России
Бывший футболист сборной России назвал виновного в провале на ЧМ-2014
Россиян отстранят от работы с допинг-тестами на ЧМ-2018
Арабское нашествие
Лучший футболист Англии покажет России египетскую силу
Все материалы
Культура
Чуи, мы в коме
Кино недели: от «Хана Соло» до «Секса не будет!!!»
Филип РотВеликий американец
Филип Рот умел упиваться женским телом и остро боялся смерти
Озолотить Билла
Умер создатель культовых киноплакатов XX века
Щупанье собачьих гениталий в детском фильме вызвало скандал
Вайнштейна арестовали
Брэд Питт угрожал убить Вайнштейна
Режиссер «На игле» снимет новый фильм о Джеймсе Бонде
Все материалы
Интернет и СМИ
«Если сойдете с ума, ничем не поможем»
Они зарабатывают на миллионах зрителей. Когда-то их место было на дне
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Зажал мелочь
Что погубило самого опасного хакера в мире
Американка наплевала на резюме и получила работу за подборку музыки
Школьники принялись насмехаться над радиоактивными бананами
Глава Роскомнадзора назвал Дурова пиратом
Китайцев лишили 22 тысяч порносайтов
Все материалы
Ценности
Догнать и пояснить
Что надеть и как постричься, чтобы вывести из себя националистов
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Нежить
Кому нужны виртуальные персонажи и могут ли они захватить мир
Дешевая косметика оставила белую девушку черной
Подсчитано состояние Джиджи Хадид
Меган Маркл подтолкнула девушек показать истинное лицо
Продажи золота выросли благодаря Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Гостиничные легенды
Как сэкономить на проживании в отеле, получить бонусы и хорошо отдохнуть
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Раскрыта смертельная опасность бассейнов в отелях
Определено самое привлекательное для путешествий гражданство
В голливудском аэропорту столкнулись два самолета
На взвинтившие цены гостиницы нашли управу
Священная трава
Все думают, что растаманы поклоняются марихуане. Почему это не так?
Все материалы
Из жизни
Безысходность и рога
Они устали от войн и нашли себя в бараньих боях
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
«В Америке больше медведей, чем в России»
Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
Толстый живот спас учителя от обвинений в домогательствах
Убийца ребенка проспал приговор и отправился в тюрьму на 50 лет
Заключенный спрятал шесть мобильных телефонов в себе и попался
Скандалистка парализовала работу китайского метро в час пик
Все материалы
Синий «Бумер»
Едет ли тяжелый BMW M5 в быстрых поворотах Сочинского автодрома?
«Майбах» из пикапа
Как сделать из американского пикапа седан за 300 000 долларов
«Камри» на раме. Часть 2
Эксплуатация и стоимость владения Toyota Fortuner. Подводим итоги длительного теста
Проблемные автомобили
Топ-10 машин, которые чаще приходится гонять на ремонт к дилеру
Volkswagen будет собирать в Калуге «интересную модель»
Toyota назвала цену крошечного кроссовера для России
Dodge возродит суперкар Viper без мотора V10
Все материалы
На грани
Людей будущего расселят в отели-конструкторы. Как это будет выглядеть?
Море взаймы
Ипотека в Крыму теперь доступна всем. Но есть одна проблема
Крыша едет
Азиатские небоскребы, от которых кружится голова
Квартиру с собственным люком в метро нашли в Москве
Россиянка три года отказывалась получать квартиру из-за долга в 20 тысяч рублей
Названы округа Москвы с самыми дешевыми квартирами
Ставки по ипотеке перестали снижаться из-за американских санкций
Все материалы