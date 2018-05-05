Александр Емельяненко нокаутировал бразильца за два раунда

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал бразильца Габриэля Гонзагу в бою на турнире RCC 2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в субботу, 5 мая, в Екатеринбурге. Емельяненко завершил бой во втором раунде. Эта победа стала для россиянина четвертой подряд после освобождения из тюрьмы.

Материалы по теме Императорский блицкриг Емельяненко уничтожил нового соперника. Ему потребовалось меньше минуты

Последний раз Емельяненко-младший выходил в октагон 4 марта. 36-летний россиянин победил поляка Симона Байора на турнире «Битва на Волге 3» в Тольятти. Емельяненко хватило трех минут, чтобы отправить соперника в нокаут.

Неделю назад брат спортсмена, боец Федор Емельяненко техническим нокаутом на 48-й секунде победил американца Фрэнка Мира в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Bellator. В полуфинале он встретится с Чейлом Сонненом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!