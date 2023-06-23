ПАСЕ призвала МОК отстранить россиян от Олимпийских игр-2024

ПАСЕ призвала МОК не допускать российских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить российских спортсменов от Олимпийских игр-2024. Об этом сообщается в опубликованной на сайте организации резолюции.

«Ассамблея считает, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в нынешних условиях немыслимо, так как, безусловно, будет использовано в качестве инструмента пропаганды», — говорится в документе. Отмечается, что присутствие россиян де-факто помешает участию других атлетов, в том числе украинских.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из двух стран, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.