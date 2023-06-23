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06:37, 23 июня 2023Мир

Американский ветеран обвинил Байдена в сокрытии правды о батискафе

Ветеран ВМС США Пособец: Байден скрывал взрыв батискафа с 18 июня

Фото: OceanGate Expeditions / Reuters

Ветеран Военно-морского флота США, американский активист Джек Пособец обвинил президента США Джо Байдена в сокрытии правды о погибших членах экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». Такое заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте.

Он прокомментировал статью газета The Wakk Street Journal, в которой утверждается, что сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа «Титан» в Атлантическом океане через несколько часов после его пропажи. Пособец выразил уверенность, что американский лидер знал правду с воскресенья, 18 июня, однако Белый дом решил «придержать эту новость». «Они позволили всем думать, что эти люди были живы!», — написал он.

Ранее Береговая охрана США подтвердила гибель пяти членов экипажа батискафа «Титан». Сообщалось, что найденные обломки аппарата свидетельствуют о «катастрофическом взрыве». Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту перестал выходить на связь во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». К тому моменту погружение продолжалось час и 45 минут.

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    Марина Совина
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