Россиянки признались в желании сделать предложение возлюбленным

SOKOLOV и A2:Research: 66 процентов россиянок готовы сделать предложение руки и сердца

Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV и агентство A2:Research провели исследование, в ходе которого выяснили, что большинство девушек готовы самостоятельно сделать предложение своим возлюбленным. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 23 июня.

По итогам проведенного опроса стало известно, что 66 процентов россиянок решились бы пойти на упомянутый шаг, если партнер не опередит их в течение желаемого периода. В то же время 38 процентов мужчин признались, что не оценят подобный поступок, поскольку считают, что стремление вступить в брак должно исходить исключительно от мужчины. При этом 37 процентов респонденток не видят ничего предосудительного в том, что решение создать семью изначально будет исходить от девушки.

Отмечается, что в 60 процентах случаев предложение руки и сердца остается за мужской половиной. Тем не менее 16 процентов замужних женщин рассказали, что проявляли инициативу сами. В свою очередь, по словам 15 процентов россиян, к решению пожениться они с партнером пришли совместно.

Уточняется, что большинство избранниц не намерены долго ждать предложения. Каждая четвертая опрошенная (26 процентов) считает, что мужчина не планирует жениться, если не решился на данный шаг в течение первого года или двух лет отношений. С этим мнением согласны 34 процента респондентов мужского пола.

Ранее были названы города России с самыми щедрыми на подарки мужчинами. Выяснилось, что в апреле и мае текущего года чаще всего женщинам покупали украшения представители мужского пола из Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Саратова, Казани и Воронежа.