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13:11, 23 июня 2023Мир

Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине 20 БМП Marder этим летом

Немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что поставит Украине 20 БМП Marder этим летом

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже начал работу по введению в строй еще 60 БМП Marder, чтобы затем отправить их на Украину. Еще 20 машин поставят туда уже этим летом, говорится на сайте компании.

«Возможны поставки по 10 БМП в месяц», — отмечается в сообщении.

Заказ разместило правительство Германии в мае, его цена исчисляется «небольшим двузначным числом» миллионов евро, уточнил концерн.

Ранее Rheinmetall смог в четыре раза увеличить объем производства снарядов для танков Leopard 2. Мощности нарастили и в других странах: так, с начала боевых действий на Украине США почти в два раза нарастили производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров для помощи Киеву.

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    Виктория Кондратьева
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