Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине 20 БМП Marder этим летом

Немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что поставит Украине 20 БМП Marder этим летом

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже начал работу по введению в строй еще 60 БМП Marder, чтобы затем отправить их на Украину. Еще 20 машин поставят туда уже этим летом, говорится на сайте компании.

«Возможны поставки по 10 БМП в месяц», — отмечается в сообщении.

Заказ разместило правительство Германии в мае, его цена исчисляется «небольшим двузначным числом» миллионов евро, уточнил концерн.

Ранее Rheinmetall смог в четыре раза увеличить объем производства снарядов для танков Leopard 2. Мощности нарастили и в других странах: так, с начала боевых действий на Украине США почти в два раза нарастили производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров для помощи Киеву.