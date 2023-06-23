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01:41, 23 июня 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ с расчетом на запорожской направлении

Рогов: артиллеристы РФ уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ с расчетом на запорожском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские артиллеристы уничтожили на запорожском направлении гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с расчетом. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, уничтожена гаубица Д-30 калибра 122 мм, а также ее расчет и боекомплект. Огонь вел расчет самоходной гаубицы «Мста-С» калибра 152 мм.

О новой атаке ВСУ на ореховском направлении Рогов сообщал утром 22 июня. Он уточнял, что для наступления там украинские военные задействовали десятки единиц западной бронетехники и не менее трех рот личного состава. Российские военные атаку отразили.

22 июня глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза рассказал, что Украина готовится к дальнейшим наступательным действиям, но российская сторона к этим шагам противника также готовится.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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