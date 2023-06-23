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19:53, 23 июня 2023Мир

МИД России рассказал детали встречи «ядерной пятерки»

Захарова: РФ выразила протест из-за поставок F-16 Киеву на переговорах «ядерной пятерки»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия на переговорах «ядерной пятерки» выразила протест из-за планов по поставке Киеву истребителей F-16. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подтвердила, что 13-14 июня в Каире состоялось заседание экспертной Рабочей группы «ядерной пятерки» по доктринам и стратегическим рискам. По ее словам, в ходе переговоров было продолжено обсуждение вопросов, связанных с доктринальными установками ядерных держав и поиском путей снижения актуальных стратегических рисков.

«Как ранее отмечалось министром иностранных дел России С. В. Лавровым, мы, в частности, воспользовались данной площадкой для выражения западной «тройке» решительного протеста в связи с планами передачи киевскому режиму самолетов F-16, способных выполнять роль носителей ядерного оружия», — заявила дипломат.

Она добавила, что российская сторона указала на серьезнейший дестабилизирующий заряд данного шага, чреватого опасной эскалацией.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия, Соединенные Штаты, Китай, Франция и Британия — провели переговоры по ядерному оружию в Каире.

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