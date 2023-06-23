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13:26, 23 июня 2023Путешествия

Подводник описал сценарий разрушения пропавшего у «Титаника» батискафа

Подводник Борисов допустил, что экипаж батискафа мог успеть достигнуть грунта у «Титаника»

Фото: OceanGate

Потеряв связь при спуске к «Титанику» в Атлантическом океане, экипаж батискафа «Титан» был обязан попытаться ее восстановить и немедленно начать всплытие при отрицательных результатах. Об этом заявил бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук Тенгиз Борисов. В беседе с «Лентой.ру» подводник описал сценарии случившейся аварии.

Ранее стало известно, что сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа «Титан» в Атлантическом океане через несколько часов после его пропажи.

«Если разрушение произошло спустя несколько часов, если они лежат недалеко от «Титаника», то, скорее всего, они действительно продолжили погружение, и уже где-то на предельной глубине непосредственно около корпуса лайнера произошло разрушение», — поделился подводник.

По его словам, погружение должно было занять порядка 2,5 часа. Известно, что связь прервалась через 1 час 45 минут. Значит, до «Титаника» батискафу оставалось приблизительно 45 минут.

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Борисов предположил, что у экипажа возникли какие-то проблемы и они были вынуждены опуститься на грунт, где уже произошло разрушение. «Может, какие-то неполадки заставили их погрузиться, они не могли всплыть или не захотели всплывать по каким-то соображениям, а дальше уже то, что произошло. Это надо поминутно смотреть спектр шумов, которые были зафиксированы, тогда можно будет более конкретно сказать, что произошло», — высказался военный.

Он также не исключил, что разрушение корпуса батискафа могло произойти в тот момент, когда с ним оборвалась связь.

Туристы спускались к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» 18 июня. Связь с ними оборвалась спустя 1 час 45 минут после начала погружения.

22 июня спасатели обнаружили пять крупных обломков батискафа, в том числе посадочную раму и заднюю крышу. Их характер указывает на то, что на судне произошел взрыв. Кроме того, об этом свидетельствует размер поля обнаружения обломков, отметил Могер. По данным американской береговой охраны, батискаф взорвался примерно в 500 метрах от затонувшего «Титаника».

Ранее подводник Тенгиз Борисов в беседе с «Лентой.ру» назвал возможные причины взрыва на борту.

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