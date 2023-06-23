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15:53, 23 июня 2023Спорт

Валуев высказался о возможном бойкоте Россией Олимпиады-2024

Николай Валуев заявил, что Россия юридически не может бойкотировать Олимпиаду-2024

Фото: Michel Euler / AP

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев высказался о возможном бойкоте Россией летних Олимпийских игр в Париже 2024 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Юридически мы не можем поступить эмоционально и просто сказать: мы не поедем. Мы будем до конца пытаться соответствовать критериям, с которыми мы можем быть не согласны», — заявил Валуев.

Депутат отметил, что Россия может оспорить критерии допуска спортсменов в суде. «Пока будет идти суд, уже пройдут Олимпийские игры. Наши спортсмены туда не поедут, но это не будет являться бойкотом», — заявил Валуев.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из двух стран, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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    Алексей Гусев
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