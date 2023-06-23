В США рассказали о реакции в случае ядерного удара по Украине

Сенаторы США: ядерный удар России по Украине будет расцениваться как атака на НАТО

Сенаторы США внесли в верхнюю палату Конгресса резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия по Украине это следует расценивать как атаку на НАТО. Об этом во время пресс-конференции рассказал республиканец Линдси Грэм.

«Мы вносим резолюцию, которая говорит, что если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление, то это должно быть расценено как атака на НАТО», — уточнил политик.

По его мнению, принятие документа станет сигналом для российского руководства о том, что использование ядерного оружия «приведет к войне с альянсом».

Данную резолюцию Линдси Грэм внес вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Документ зарегистрирован в базе данных конгресса.

16 июня во время выступления на Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что применение ядерного оружия со стороны Москвы возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности государства, независимости и суверенитету. В то же время он отметил, что отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания.

В свою очередь, президент США Джо Байден признался, что боится того, что Путин применит тактическое ядерное оружие. При этом политик ранее заявлял, что размещение ядерного оружия на территории Белоруссии является безответственным.