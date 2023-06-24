Путин заявил о подтолкнувших к измене «непомерных амбициях» Пригожина

Путин заявил о подтолкнувших к измене «непомерных амбициях» главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Президент России Владимир Путин заявил, что «непомерные амбиции» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина подтолкнули его к измене родине. Об этом глава государства сообщил в видеообращении, трансляцию вел «Первый канал».

По его словам, Россия столкнулась с внутренним предательством. «Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер"», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что действия Пригожина являются ударом в спину стране и народу, назвав их отступничеством. Он пообещал, что все виновные в попытке мятежа будут наказаны и ответят не только перед законом, но и перед народом.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». Позднее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что появляющиеся в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении данного удара не соответствуют действительности. Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж», по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы.