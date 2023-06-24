Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:35, 24 июня 2023Россия

Путин заявил о подтолкнувших к измене «непомерных амбициях» Пригожина

Путин заявил о подтолкнувших к измене «непомерных амбициях» главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что «непомерные амбиции» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина подтолкнули его к измене родине. Об этом глава государства сообщил в видеообращении, трансляцию вел «Первый канал».

По его словам, Россия столкнулась с внутренним предательством. «Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер"», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что действия Пригожина являются ударом в спину стране и народу, назвав их отступничеством. Он пообещал, что все виновные в попытке мятежа будут наказаны и ответят не только перед законом, но и перед народом.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». Позднее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что появляющиеся в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении данного удара не соответствуют действительности. Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж», по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Путин назвал предателями организаторов пригожинского мятежа. Он пообещал им неминуемое наказание
    Танк ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону попал на видео
    Российские губернаторы сообщили о поддержке Путина на фоне ситуации с ЧВК
    В Москве перенесли школьные выпускные
    Путин заявил о подтолкнувших к измене «непомерных амбициях» Пригожина
    Путин обратился к втянутым в вооруженный мятеж Пригожина
    Путин пообещал отстоять страну
    Обстановка на улицах Москвы попала на видео
    Путин анонсировал жесткие действия в ответ на смуту
    Путин сообщил о ночном разговоре с командующими всех направлений
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.