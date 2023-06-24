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10:55, 24 июня 2023Силовые структуры

В центр набора бойцов ЧВК «Вагнер» во Владимире пришли с обысками

Mash: в центр набора бойцов ЧВК «Вагнер» во Владимире пришли с обысками

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В центре набора бойцов ЧВК «Вагнер» во Владимире, расположенном в спортивном клубе «Эль-фитнес», пришли с обысками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованном снимке видно несколько человек в обмундировании.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с видеобращением, в котором пообещал, что организаторы вооруженного мятежа понесут «неминуемое наказание». Российский лидер назвал назвал действия ЧВК «Вагнер» ударом в спину и напомнил о событиях Первой мировой войны.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». Позднее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что появляющиеся в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении данного удара не соответствуют действительности. Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж», по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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    Виктория Кондратьева
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