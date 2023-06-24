Промоутер назвал условие проведения боя Бивола и Бетербиева

Хирн заявил, что Бивол должен победить Азиза, а Бетербиев — Смита перед совместным боем

Британский промоутер Эдди Хирн назвал условие проведения боя между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Его слова приводит Boxing News.

«Итак, Бивол должен сразиться против Дэна Азиза. Надеюсь, сделка будет заключена. А затем победитель этого боя подерется с победителем пары Артур Бетербиев — Каллум Смит», — рассказал Хирн.

Бетербиев владеет тремя чемпионскими поясами в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего в карьере он одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

В активе Бивола 21 победа и ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).