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17:45, 24 июня 2023Россия

Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли здание ростовского цирка

RT: ЧВК «Вагнер» заняла здание цирка в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» заняла здание цирка в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на очевидцев события.

По словам местных жителей, балконы строения используются бойцами в качестве наблюдательных пунктов.

Ранее стало известно, что колонна чеченского спецназа «Ахмат» уже заезжает в Ростов-на-Дону. В частности, в городе уже была замечена военная техника.

23 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Группа Вагнера» Евгения Пригожина. Позднее Путин обратился к жителям страны. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».

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    Никита Абрамов
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