Бойцы-друзья провели пассивный поединок и были наказаны

Бойцы-друзья Натан Шулте и Рауш Манфио провели пассивный поединок в PFL и были отстранены

Бойцы смешанного стиля Натан Шулте и Рауш Манфио были наказаны за нарушение правил Professional Fighting League (PFL). Об этом сообщается на сайте промоушена.

Спортсмены, являющиеся друзьями, выступили на турнире PFL 6. Они провели пассивный поединок, почти не пытаясь нанести друг другу урон. Несмотря на это, победа была присуждена Шулте единогласным решением судей.

Позднее руководство PFL приняло решение отстранить обоих бойцов от дальнейшего участия в сезоне. «Бойцы PFL подписывают контракты, в которых гарантируют, что будут прилагать максимум усилий для борьбы за победу над оппонентом. Натан и Рауш не выполнили это требование», — говорится в заявлении.

По информации MMA Fighting, Шулте является крестным отцом дочери Манфио. Манфио ранее благодарил друга за финансовую помощь на старте карьеры.